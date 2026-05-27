Израиль зафиксировал ракетный пуск из Ливана

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала ракетный пуск из Ливана, одна ракета пересекла израильскую территорию и упала на открытой местности.

«После сирен, звучавших некоторое время назад в нескольких районах северного Израиля, одна ракета, запущенная из Ливана, пересекла израильскую территорию и упала на открытой местности», — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

В ЦАХАЛ добавили, что сообщений о пострадавших нет.

Движение «Хезболлах» начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне войны США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.

Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Движение «Хезболлах» в ответ проводит боевые операции против израильских сил.