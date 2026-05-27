Эксперт Сорокин: Молдавия может отказаться от суверенитета вопреки мнению народа

Сорокин напомнил, что Молдавия с 2022 года последовательно игнорирует участие в заседаниях СНГ (членом которого продолжает оставаться) и ЕАЭС (где является наблюдателем), а также денонсирует учредительные документы с государствами — членами СНГ, переориентируясь на западные рынки. Кроме того, Санду подтвердила свою приверженность курсу на евроинтеграцию, поставив амбициозную цель подготовить Молдавию к вступлению в ЕС к 2030 году. Эти действия, считает эксперт, вызывают обеспокоенность относительно долгосрочных последствий для суверенитета и экономической стабильности республики.