МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду ради ускорения евроинтеграции готова на любые шаги, включая объединение с Румынией с неизбежной потерей независимости, тогда как значительная часть граждан страны сохраняет пророссийские настроения. Таким мнением с ТАСС поделился руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.
«Для амбициозного курса на евроинтеграцию президента Санду все методы хороши, вплоть до вхождения Молдавии в другое государство [Румынию] с неизбежной потерей независимости. Между тем, значительная часть населения страны сохраняет пророссийские настроения и ожидает нормализации отношений с Российской Федерацией и Республикой Беларусь», — заявил эксперт, комментируя недавнее заявление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Белорусский лидер в ходе встречи с бывшим президентом Молдавии и председателем Партии социалистов Республики Молдовы Игорем Додоном выразил глубокую озабоченность возможным объединением Молдавии с Румынией, назвав это угрозой национальному суверенитету и культурному наследию, и призвал молдавские элиты предотвратить дезинтеграцию страны. Дискуссия развернулась на фоне заявления Санду от 28 апреля о намерении интегрировать страну с Румынией для ускорения евроинтеграции, в том числе без предварительного урегулирования территориального спора с Приднестровьем.
Сорокин напомнил, что Молдавия с 2022 года последовательно игнорирует участие в заседаниях СНГ (членом которого продолжает оставаться) и ЕАЭС (где является наблюдателем), а также денонсирует учредительные документы с государствами — членами СНГ, переориентируясь на западные рынки. Кроме того, Санду подтвердила свою приверженность курсу на евроинтеграцию, поставив амбициозную цель подготовить Молдавию к вступлению в ЕС к 2030 году. Эти действия, считает эксперт, вызывают обеспокоенность относительно долгосрочных последствий для суверенитета и экономической стабильности республики.