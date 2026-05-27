Названы три страны, которые могут стоять за покушением на Нетаньяху

Напомним, 25 мая стало известно о госпитализации Нетаньяху в медицинский центр «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме. Власти попытались заверить, что ничего серьезного за этим не стоит, причина якобы кроется в проблемах с зубами.
Однако ряд околовоенных Telegram-каналов допустил, что за госпитализацией израильского премьера может стоять неудачная попытка покушения на него.
Эксперт Никулин допустил, что могло быть совершено покушение, поскольку Нетаньяху остается главным препятствием для заключения мира на Ближнем Востоке.
«У Нетаньяху много врагов. Это могут быть и внутренние разборки, за которыми стоят представители оппозиции или специалисты “Моссада”. Не исключено, что Нетаньяху могло попытаться убрать и ЦРУ. Кроме того, англичане от всей этой ситуации очень страдают, а британская разведка MI-6 как раз имеет агентов с лицензией на убийство. За многими политическими убийствами стояли как раз британцы», — пояснил эксперт.
Никулин объяснил, почему для Великобритании выгодно устранение Нетаньяху.
«Великобритания страдает. Она одна из потерпевших сторон ближневосточного конфликта, потому что цены на нефть и газ резко подскочили. Они даже проявляют желание участвовать в разминировании Ормузского пролива, потому что для них этот вопрос очень чувствительный», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что Нетаньяху столкнулся с заметным падением политической поддержки внутри Израиля и за рубежом.