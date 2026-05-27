РИА Новости: зарплаты для молодёжи без опыта выросли до 67,8 тыс. рублей

Работодатели в России за последние четыре года почти вдвое увеличили зарплатные предложения для молодых специалистов без опыта, в среднем до 67,8 тыс. рублей, следует из анализа сервиса hh.ru.
По данным исследования, которое имеется в распоряжении РИА Новости, предлагаемая медианная зарплата выросла с 40,8 до 67,8 тыс. рублей.
Максимальные предложения для начинающих специалистов поднялись с 80,2 до 157 тыс. рублей, минимальные — с 23,8 до 39,5 тыс.
Изменились и зарплатные ожидания самой молодёжи. Юноши в первом квартале 2026 года хотели получать в среднем 70,1 тыс. рублей (против 40,2 тыс. четырьмя годами ранее), девушки — 51,4 тыс. (против 31,7 тыс.).
Сервис hh.ru проанализировал 718,4 тыс. вакансий за первый квартал 2026 года и 593,8 тыс. за тот же период 2022 года.
Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили установить единый федеральный минимальный стандарт, по которому медработники должны получать не менее 150% средней региональной зарплаты.