На ЗАЭС сообщили, что Киев резко нарастил атаки после перемирия ко Дню Победы

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 27 мая. /ТАСС/. Украинские войска резко увеличили интенсивность атак на Запорожскую АЭС и ее город — спутник Энергодар после временного перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. Киев начал бить по сотрудникам станции и мирным жителям, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«После майского перемирия ко Дню Победы ситуация действительно резко обострилась. Увеличилось максимально количество обстрелов, причем обстрелы и артиллерийские, и на порядок увеличилась дроновая активность. Началось воздействие на гражданское население, на сотрудников станции, которые непосредственно находились на рабочих местах. Это и водители транспортного цеха, и сотрудники других подразделений, которые при выполнении работы своей подвергались атакам противника», — сказал Черничук.
К годовщине празднования Победы Россия объявляла перемирие с 8 по 9 мая. Позже при посредничестве США было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000». Все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. Со стороны ВСУ, по данным Минобороны России, зафиксировано 30 383 случая нарушения действия режима прекращения огня.