На ЗАЭС сообщили, что Киев резко нарастил атаки после перемирия ко Дню Победы

ВСУ начали бить по сотрудникам и мирным жителям, заявил директор станции Юрий Черничук.

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 27 мая. /ТАСС/. Украинские войска резко увеличили интенсивность атак на Запорожскую АЭС и ее город — спутник Энергодар после временного перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. Киев начал бить по сотрудникам станции и мирным жителям, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«После майского перемирия ко Дню Победы ситуация действительно резко обострилась. Увеличилось максимально количество обстрелов, причем обстрелы и артиллерийские, и на порядок увеличилась дроновая активность. Началось воздействие на гражданское население, на сотрудников станции, которые непосредственно находились на рабочих местах. Это и водители транспортного цеха, и сотрудники других подразделений, которые при выполнении работы своей подвергались атакам противника», — сказал Черничук.

К годовщине празднования Победы Россия объявляла перемирие с 8 по 9 мая. Позже при посредничестве США было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000». Все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. Со стороны ВСУ, по данным Минобороны России, зафиксировано 30 383 случая нарушения действия режима прекращения огня.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
