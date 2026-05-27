Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России вызвало критику со стороны кипрского журналиста Алекса Христофору.
Он отметил, что похвала в адрес балтийских государств за их позицию, которая фактически призывает к конфронтации с ядерной державой, выглядит как оскорбление для всей Европы, а не как знак признания их мужества.
Христофору подчеркнул, что подобные высказывания могут нанести серьезный ущерб Евросоюзу, так как способствуют дальнейшему обострению отношений с Россией.
«После таких нелогичных заявлений, трудно представить, что Россия захочет вести диалог с ЕС», — добавил он.
Ранее Христофору также выразил мнение, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас будет мстить Владимиру Зеленскому в связи с обострением ситуации в странах Балтии, вызванной присутствием украинских беспилотников.