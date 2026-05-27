МВО: совместная подготовка штурмовиков и операторов БПЛА повышает слаженность

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Боевая подготовка военнослужащих штурмовых подразделений по контракту проходит на полигоне Московского военного округа. Обучение ведется вместе с операторами беспилотников, что позволяет повысить слаженность подразделений. Об этом рассказали в пресс-службе Московского военного округа.
Там отметили, что в ходе подготовки отдельный акцент сделан на противодействии беспилотникам: военнослужащие отрабатывают приемы защиты и уничтожения дронов как индивидуально, так и в составе подразделения.
«Занятия организованы в тесном взаимодействии с расчетами беспилотных систем. В процессе тренировок операторы БПЛА имитируют действия вражеских дронов, одновременно оттачивая собственные навыки пилотирования и боевого применения аппаратов. Такой подход позволяет моделировать реальную боевую обстановку и повышает слаженность подразделений», — отметили в пресс-службе.
В программе подготовки военнослужащих особое место также занимает армейская тактическая стрельба, обращение с различными видами штатного вооружения — от автоматов до противотанковых гранатометов различных конструкций и подствольных гранатометов ГП-34. Кроме того, бойцов, заключивших контракт, обучают тактической медицине и инженерной подготовке.
В дальнейшем военнослужащим предстоит этап боевого слаживания, после которого они будут направлены для прохождения службы в свои подразделения.
В Московском военном округе отметили, что распределение по штатным должностям происходит непосредственно на местах с учетом способностей и личных предпочтений каждого военнослужащего. Подготовка продолжается в плановом порядке, без перерывов, с полным охватом всех необходимых дисциплин.