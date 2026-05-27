Как сообщал агентству Полищук, в мае Молдавия заявила о намерении направить РФ счет «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП Исакча — Вулканешты, якобы пострадавшей от российских атак на энергоинфраструктуру юга Украины, в медиаполе фигурирует сумма компенсации в 20 тысяч евро.
Полищук напомнил, что никаких документов на этот счет Москва не получила, а сам инцидент профильные молдавские эксперты связали с банальным замыканием.
Комментируя возложение вины на Россию, высокопоставленный дипломат заявил, что «такой подход не удивляет». «Официальный Кишинев уже давно живет, следуя логике “случись что плохое для Молдавии — обвиняй Россию”, — отметил он.