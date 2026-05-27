Депутат Колунов: проверить долги по услугам ЖКХ можно несколькими способами

Все собственники недвижимости должны оплачивать коммунальные услуги вовремя и полностью, делать это необходимо ежемесячно до 15-го числа, рассказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Он добавил, что иной срок может быть установлен управляющей компанией, членами ТСЖ, жилищного или иного кооператива.
«Задолженность можно посмотреть через приложение “Госуслуги Дом”. Для просмотра квитанции за ЖКУ нужно зарегистрироваться в сервисе через подтверждённую учётную запись на “Госуслугах”. В разделе “Счета ЖКУ” вы увидите начисления по каждой услуге и там же сможете всё оплатить», — поделился парламентарий.
Кроме того, задолженность можно посмотреть на сайтах единых информационно-расчётных центров, которые есть почти во всех регионах страны, продолжил он.
«У некоторых из них работает ещё и приложение, например у МосОблЕИРЦ в Подмосковье. Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте либо в приложении или войти через “Госуслуги”. В разделе “Платежи” вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить», — объяснил депутат.
Также он отметил, что увидеть долг можно в банковском приложении — в соответствующий раздел подгружается платёжка, в которой будет указана сумма долга.
«Ещё один способ выяснить, есть ли долги по коммуналке, — обратиться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Для этого нужно знать, какая именно компания управляет многоквартирным домом или поставляет ту или иную услугу, и посмотреть номер на её сайте или войти в личный кабинет», — заключил Колунов.
