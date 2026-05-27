Сенатор Волошин: Киев пытается легитимизировать удар по колледжу в Старобельске

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Киевский режим пытается постфактум легитимизировать атаку Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске ЛНР, внося данные о работниках учебного заведения в базу экстремистского сайта «Миротворец». Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.
25 мая Киев внес в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» данные 10 сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Всего в базу попали семь женщин и трое мужчин, среди них — заместители директора колледжа и педагоги. Авторы сайта, в частности, обвинили их «в покушении на суверенитет Украины» и в «распространении пропаганды среди несовершеннолетних».
«После трагедии в Старобельске у украинской националистической общественности случилась поразительная по своему цинизму реакция. Внесение преподавателей колледжа в базу “Миротворца” свидетельствует о легитимации удара постфактум. Учителя, завучи и сотрудники учебного заведения объявлены врагами, а значит удар по общежитию и корпусу, где находились подростки 14−18 лет, по мнению киевского режима, можно считать чем-то оправданным», — сказал Волошин.
Он добавил, что раньше Киев делал вид, что воюет с армией, сейчас — открыто воюет с колледжами, преподавателями и студентами. «Причем после гибели 21 человека и десятков раненых они даже не пытаются скрывать логику, что если человек учит детей на освобожденных Россией территориях, то он уже преступник для Киева. Чудовищно выглядит формулировка про “пропаганду среди несовершеннолетних”. По версии украинских радикалов, само образование на русском языке и сама возможность для детей жить вне тотальной русофобии — уже преступление», — отметил сенатор.
В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированному, многоэтапному и преднамеренному удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей. В результате террористической атаки ВСУ пострадали 65 мирных жителей, из которых 21 погибли. Среди 44 раненых — 42 студента и 2 сотрудника колледжа. Возраст пострадавших учащихся — от 15 до 22 лет.