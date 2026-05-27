В Минздраве рассказали, как запомнить информацию к ЕГЭ

Для эффективного запоминания материала перед ЕГЭ необходимо повторять информацию вслух или переписывать её на память, а также спать не менее семи-восьми часов, следует из рекомендаций Минздрава.
Одна из результативных схем запоминания — повторение выученного через 20 минут после первого изучения, затем через шесть-восемь часов и через сутки.
После закрытия учебника следует письменно или вслух воспроизводить главные мысли пройденной темы.
Кроме того, ведомство напомнило, что полноценный сон способствует обработке накопленной за день информации. Этот подход обеспечивает более качественное усвоение материала.
Ранее участникам ЕГЭ-2026 разрешили держать на рабочем столе воду, перекус и лекарства, а на отдельных экзаменах — калькулятор, линейку и словари.