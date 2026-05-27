Фельдшер-морпех сбивал вражеские дроны, защищая себя и раненого

КУРСК, 27 мая — РИА Новости. Фельдшер 145-го полка морской пехоты группировки «Север» с позывным «Тихий» рассказал РИА Новости, что во время эвакуации раненого бойца с поля боя ему пришлось уничтожать вражеские дроны.

Фельдшер рассказал, что он по сигналу выдвинулся на точку для осмотра и эвакуации раненого бойца.

«Когда я подбежал к товарищу, он незамедлительно сказал мне, что мы были замечены наблюдательным дроном противника. Также я услышал звук приближающегося FPV-дрона. Я, долго не думая, на адреналине, сбил из стрелкового оружия наблюдательный дрон, затем FPV-дрон», — рассказал Тихий.

По его словам, после устранения угрозы в виде вражеских дронов удалось безопасно эвакуировать раненого.

«Товарищ не мог эвакуироваться сам. Вместе с ним мы дошли до моего медицинского поста, где я продолжил оказывать доврачебную помощь», — добавил морпех.