Шохин: западный бизнес волнуют условия возвращения в Россию

Иностранные компании интересуются критериями, по которым они смогут возобновить работу в России, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Об этом Шохин рассказал РИА Новости.

По его словам, часть критериев была названа ещё четыре года назад. Если компания переключилась на выпуск военной продукции, отношение к ней будет особое.

Зарубежные партнёры также хотят знать, попадёт ли их бизнес под режим временного управления. Базовые критерии прописаны в президентском указе. Если материнская структура финансирует ВСУ или вводит ограничения против России, передача активов во временное управление возможна.

Третья тема — уровень зарплат для высококвалифицированных специалистов с упрощённым режимом пребывания. Минфин предложил установить планку выше 700 тысяч рублей, однако иностранный бизнес не готов к такой индексации.

Ещё один вопрос касается судьбы результатов интеллектуальной деятельности. Все эти темы планируется поднять на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее стало известно, что делегация Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и японского МИД находится с визитом в России.