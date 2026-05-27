Журналист Христофору: Обращение фон дер Ляйен к РФ стало унижением для Евросоюза

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес Российской Федерации было воспринято как унизительное для стран Европейского союза. Об этом во вторник, 26 мая, высказался кипрский журналист Алекс Христофору.

— Надо быть абсолютно сумасшедшим и безрассудным, чтобы похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Это унижение для всего Евросоюза, а не благодарность для Прибалтики, — заявил он в эфире своего YouTube-канала.

Журналист считает, что слова фон дер Ляйен представляют угрозу прежде всего для ЕС, так как способствуют дальнейшему обострению отношений с РФ. Также Христофору выразил недоумение тем, что после подобных заявлений от Москвы продолжают ожидать переговоров с Евросоюзом.

В тот же день Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС уже начали разработку 21-го пакета антироссийских санкций, который будет нацелен на снижение уровня жизни россиян.

По ее словам, Евросоюз уже одобрил финансирование Украины в виде 90 миллиардов евро, которые, как считают в Европе, помогут Киеву «вести переговоры с позиции силы».

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
