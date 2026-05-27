Михаил Котюков провёл заседание комиссии Госсовета по технологическому лидерству

Биоэкономика — это использование живых организмов, биотехнологий и возобновляемых природных ресурсов вместо нефти и химии. Новые лекарства, биоразлагаемые материалы, экологически чистое топливо, продовольственная безопасность — всё это результаты работы в этом направлении. Цель — сформировать принципиально новый технологический уклад, при котором экономика опирается на биологические, а не на традиционные индустриальные решения.