Михаил Котюков провёл заседание комиссии Госсовета по технологическому лидерству

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провёл заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Технологическое лидерство».
В повестке — три вопроса: развитие биоэкономики, формирование карт технологической кооперации и регулирование высокоавтоматизированного транспорта.
Центральной темой стала биоэкономика — одно из приоритетных направлений технологического развития страны.
Биоэкономика — это использование живых организмов, биотехнологий и возобновляемых природных ресурсов вместо нефти и химии. Новые лекарства, биоразлагаемые материалы, экологически чистое топливо, продовольственная безопасность — всё это результаты работы в этом направлении. Цель — сформировать принципиально новый технологический уклад, при котором экономика опирается на биологические, а не на традиционные индустриальные решения.
Напомним, национальный проект «Биоэкономика» запущен с 1 января 2026 года. Сейчас по поручению Президента Правительство страны готовит стратегию долгосрочного развития отрасли до 2036 года — расширенную версию ранее утверждённой концепции. Комиссия рассмотрела документ и обсудила предложения по его доработке.
Второй вопрос — карты технологической кооперации. Это инструмент, который позволит предприятиям и исследовательским командам быстрее находить партнёров, видеть доступные меры поддержки и понимать путь от научной идеи до серийного производства.
«Правильное решение будет помогать квалифицированным заказчикам оперативно искать исполнителей с необходимым опытом. Также это решение позволит отказаться от излишней бюрократии и показать исследовательским командам, как доводить свои идеи до промышленных серийных образцов и где находить партнёров», — сказал Михаил Котюков.
Третий вопрос — проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, подготовленный Министерством транспорта РФ. Документ закладывает правовую основу для использования беспилотного транспорта на дорогах страны. Комиссия рассмотрела его в информационном режиме, окончательное голосование за документ пройдёт заочно, сообщает пресс-служба губернатора.