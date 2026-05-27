Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США могут передать плутоний времен холодной войны частным компаниям

Власти США рассматривают возможность передать оружейный плутоний частным компаниям для переработки в топливо для атомных электростанций.

Источник: Аргументы и факты

В США рассматривается возможность передачи избыточного оружейного плутония времён холодной войны частным компаниям для его дальнейшей переработки. Речь идёт о материалах, которые ранее планировалось утилизировать путём разбавления и захоронения, сообщает The New York Times.

Предполагается использовать более 50 тонн этого вещества в качестве сырья для нового поколения ядерных реакторов. Ожидается, что такой подход поможет частично закрыть дефицит топлива для атомной энергетики и сократить зависимость страны от зарубежных поставок.

Вместе с тем инициатива вызывает обеспокоенность у специалистов в сфере нераспространения, поскольку плутоний потенциально может быть применён в военных целях. Дополнительные сомнения связаны с тем, что предыдущие проекты по его переработке сталкивались с серьёзными технологическими трудностями и высокими затратами.

Ранее сообщалось, что специалисты в Германии в условиях секретности могут в течение примерно месяца получить объём оружейного плутония, которого хватит для создания одного ядерного взрывного устройства.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше