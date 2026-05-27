США могут передать плутоний времен холодной войны частным компаниям

В США рассматривается возможность передачи избыточного оружейного плутония времён холодной войны частным компаниям для его дальнейшей переработки. Речь идёт о материалах, которые ранее планировалось утилизировать путём разбавления и захоронения, сообщает The New York Times.
Предполагается использовать более 50 тонн этого вещества в качестве сырья для нового поколения ядерных реакторов. Ожидается, что такой подход поможет частично закрыть дефицит топлива для атомной энергетики и сократить зависимость страны от зарубежных поставок.
Вместе с тем инициатива вызывает обеспокоенность у специалистов в сфере нераспространения, поскольку плутоний потенциально может быть применён в военных целях. Дополнительные сомнения связаны с тем, что предыдущие проекты по его переработке сталкивались с серьёзными технологическими трудностями и высокими затратами.
Ранее сообщалось, что специалисты в Германии в условиях секретности могут в течение примерно месяца получить объём оружейного плутония, которого хватит для создания одного ядерного взрывного устройства.