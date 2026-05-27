В Пензенской области объявлена ракетная опасность

Режим ракетной опасности введён на территории Пензенской области, жителей призвали укрыться в безопасных местах.
Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Глава региона уточнил, что запущены смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению.
Мельниченко призвал при получении сигнала отойти от окон, не пользоваться лифтом и ждать в безопасном месте до команды «Отбой ракетной опасности».
Ранее силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 25 украинских беспилотников над Севастополем и морем.
