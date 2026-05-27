Специалист Поздняков: с 1 июня семьи имеют право на ежегодную выплату

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT рассказал, какие критерии необходимо соблюсти для получения ежегодной семейной выплаты.

По его словам, право на данную выплату с 1 июня 2026 года имеют работающие родители, воспитывающие двух и более детей.

«Заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживать на её территории, работать и являться налоговым резидентом нашей страны. При этом у него не должно иметься задолженностей по уплате алиментов», — поделился он.

По его словам, в составе семьи должно быть двое детей — граждан России, постоянно проживающих в стране, в возрасте до 18 лет (либо до 23, если ребёнок обучается на очном отделении).

«С доходов заявителя от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности НДФЛ должен быть уплачен в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты. А среднедушевой доход семьи не превышать 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте России по месту жительства заявителя на год», — отметил он.

Чтобы получить выплату, гражданин должен подать заявление о её назначении с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, за который исчислен НДФЛ, пояснил Поздняков.

Собеседник добавил, что подать заявление и необходимые документы можно в электронной форме на портале «Госуслуги», через МФЦ или лично в клиентском офисе Социального фонда России.

«Социальный фонд по общему правилу принимает решение о назначении ежегодной семейной выплаты либо об отказе в её назначении в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления», — подытожил он.

Ранее депутат Сергей Гаврилов рассказал, что при переезде на пенсию влияет прожиточный минимум региона.