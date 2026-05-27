Нетаньяху оказался в больнице после ударов Ирана: главная новость 27 мая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остается главным препятствием для заключения мира на Ближнем Востоке. Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в эксклюзивной беседе с aif.ru допустил, что на Нетаньяху могут совершить покушение и рассказал, кто именно может это сделать.
Напомним, в понедельник, 25 мая, стало известно о госпитализации Нетаньяху в медицинский центр «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме. Власти страны заверили, что никакой опасности для израильского премьера нет, а причина госпитализации кроется в проблемах с зубами.
Однако ряд околовоенных Telegram-каналов допустил, что за инцидентом может стоять неудачная попытка покушения на Нетаньяху.
Эксперт Никулин допустил возможность покушения и объяснил, почему его могли совершить.
«Нетаньяху является таким же препятствием для заключения мира на Ближнем Востоке, как и Зеленский на Украине. Если препятствие будет тем или иным путем устранено, значит, будет мир. Если оно не будет устранено, то конфликт будет продолжаться», — пояснил он.
Специалист отметил, что врагов у израильского премьера более чем достаточно, поэтому попытаться ликвидировать его могут как специалисты зарубежных спецслужб, так и враги внутри Израиля.
«Это могут быть и внутренние разборки, за которыми стоят представители оппозиции или специалисты “Моссада”. Не исключено, что Нетаньяху могло попытаться убрать и американское ЦРУ. Кроме того, англичане от всей этой ситуации очень страдают, а британская разведка MI-6 как раз имеет агентов с лицензией на убийство. За многими политическими убийствами стояли как раз британцы», — пояснил эксперт.
Никулин объяснил, почему для Великобритании выгодно устранение Нетаньяху.
«Великобритания страдает. Она одна из потерпевших сторон ближневосточного конфликта, потому что цены на нефть и газ резко подскочили», — добавил специалист.
Кроме того, за возможным покушением на Нетаньяху может стоять Иран, который еще не отомстил Израилю за убийство верховного лидера Али Хаменеи.
«Здесь может быть замешан и Иран. Они же должны отомстить за своего духовного лидера Али Хаменеи», — сказал он.
