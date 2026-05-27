Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНДР провела испытания новой многоцелевой системы запуска ракет

Главное управление ракетостроения КНДР и Академия национальной обороны 26 мая провели тестирование новой системы запуска многоцелевых легких ракет, а также системы тактических крылатых ракет залпового огня. За испытаниями наблюдал глава государства Ким Чен Ын, сообщает в среду ЦТАК.

Главное управление ракетостроения КНДР и Академия национальной обороны 26 мая провели тестирование новой системы запуска многоцелевых легких ракет, а также системы тактических крылатых ракет залпового огня. За испытаниями наблюдал глава государства Ким Чен Ын, сообщает в среду ЦТАК.

Как сообщается, испытания позволили оценить мощность боевой части тактической баллистической ракеты специального назначения, надежность высокоточной автономной навигационной системы реактивного снаряда 240-мм орудия с увеличенной дальностью поражения.

Также проверялась точность попадания тактической крылатой ракеты, которой Ким Чен Ын придал особое значение. Ракета будет принята на вооружение дальнобойных артиллерийских бригад на границе с Южной Кореей. Она имеет функцию терминального управления на основе технологии искусственного интеллекта. Сочетание самоуправляемой навигационной системы с навигационной системой топографического сопоставления позволяет наносить высокоточный удар по цели на расстоянии 100 км.

Лидер КНДР подтвердил курс на «построение несравнимых ни с кем самых современных и мощных артиллерийских сил».

Предыдущие испытания проходили в середине апреля. Тогда проверялись ракетные установки нового эсминца ВМС КНДР «Чвэ Хён».

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше