КНДР провела испытания новой многоцелевой системы запуска ракет

Также проверялась точность попадания тактической крылатой ракеты, которой Ким Чен Ын придал особое значение. Ракета будет принята на вооружение дальнобойных артиллерийских бригад на границе с Южной Кореей. Она имеет функцию терминального управления на основе технологии искусственного интеллекта. Сочетание самоуправляемой навигационной системы с навигационной системой топографического сопоставления позволяет наносить высокоточный удар по цели на расстоянии 100 км.