Заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с угрозами в адрес России абсолютно сумасшедшие и унизительные для Евросоюза, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
Об этом Христофору сказал в эфире своего YouTube-канала, комментируя выступление главы ЕК на совместной пресс-конференции с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии в Вильнюсе.
Фон дер Ляйен похвалила стойкость прибалтийских стран за реакцию на инциденты с дронами. По мнению журналиста, это выглядело как призыв к эскалации.
«Нужно быть абсолютно сумасшедшим и безрассудным, чтобы похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики», — заявил он.
По словам Христофору, слова главы Еврокомиссии опасны прежде всего для самого Евросоюза, так как ведут к обострению конфликта. В таких условиях, добавил он, странно ожидать, что Россия согласится на переговоры с Брюсселем.
Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание, что фон дер Ляйен обвиняет Россию в ударах украинских БПЛА по балтийским республикам.