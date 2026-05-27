В Британии рассказали о лихорадочном состоянии Зеленского

Economist: Зеленский проявляет чрезмерную обидчивость и нетерпимость к сильным личностям.

Источник: Аргументы и факты

Стиль правления Владимира Зеленского приобретает все более авторитарные черты, сообщает Economist, ссылаясь на собственные источники.

Как утверждают осведомленные лица, Зеленский склоняется к все более изолированному и бюрократически усложненному стилю управления.

Кроме того, издание отмечает, что он проявляет чрезмерную обидчивость и нетерпимость к самостоятельным и сильным личностям, формируя вокруг себя атмосферу лояльности.

«Настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании без возможности сбросить напряжение в виде выборов», — отмечается в публикации.

Накануне журналист-расследователь Кристофер Хелали также указал на то, что Зеленский не может считаться легитимным лидером с точки зрения международного права, поскольку он фактически узурпировал власть.