Дни Нетаньяху сочтены: на премьера Израиля объявили охоту

25 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был экстренно госпитализирован в медицинский центр «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме.
Официальная версия звучала максимально приземлённо и даже скучно: проблемы с зубами. Власти поспешили успокоить общественность, заявив, что ничего серьёзного не произошло и жизнь главы правительства вне опасности.
Однако многие усомнились: действительно ли всему виной обычный зубной кариес или за этим скрывается нечто более зловещее? Ряд околовоенных Telegram-каналов почти сразу допустил, что за внезапной госпитализацией может стоять неудачная попытка покушения на израильского лидера. И если эта версия верна, то заказчики могут скрываться как внутри страны, так и далеко за её пределами.
Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кому выгодна ликвидация Нетаньяху.
По его словам, у политика, который уже много лет определяет внешнюю политику Израиля, хватает врагов — и они готовы на многое, чтобы устранить его с пути.
Препятствие для мира: почему Нетаньяху мешает всем.
«Нетаньяху является таким же препятствием для заключения мира на Ближнем Востоке, как и Зеленский на Украине. Если препятствие будет тем или иным путем устранено, значит, будет мир. Если оно не будет устранено, то конфликт будет продолжаться. Причем это могут быть и внутренние еврейские разборки, кто-то из оппозиции может за этим стоять. Также не исключено, что действовала одна из зарубежных спецслужб», — пояснил военный эксперт.
Сравнение с Зеленским не случайно. По мнению Никулина, оба политика — фигуры, которые в силу своих решений и политической воли не дают конфликтам перейти в мирное русло. Именно поэтому круг потенциальных заказчиков покушения необычайно широк.
Три спецслужбы, которые могут нанести удар.
Покушение на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могут совершить спецслужбы минимум трёх стран, которых не устраивает продолжение конфликта на Ближнем Востоке, сообщил Никулин.
«У Нетаньяху много врагов. Это могут быть и внутренние разборки, за которыми стоят представители оппозиции или специалисты “Моссада”. Не исключено, что Нетаньяху могло попытаться убрать и ЦРУ. Кроме того, англичане от всей этой ситуации очень страдают, а британская разведка MI-6 как раз имеет агентов с лицензией на убийство. За многими политическими убийствами стояли как раз британцы», — пояснил эксперт.
Три главных подозреваемых — израильская оппозиция (возможно, в сговоре с собственными спецслужбами), американское ЦРУ и британская MI-6. У каждой из этих сил есть свои мотивы.
Оппозиция в Израиле давно критикует Нетаньяху за авторитарный стиль правления и нежелание идти на компромиссы. США, формально оставаясь главным союзником еврейского государства, устали от непредсказуемости израильского премьера и его постоянного давления на Вашингтон.
А Великобритания, как будет сказано ниже, страдает от последствий конфликта больше всех.
Британский след: Лондон страдает и хочет перемен.
Никулин объяснил, почему для Великобритании выгодно устранение Нетаньяху. Лондон, в отличие от Вашингтона и тем более Тель-Авива, не имеет рычагов прямого влияния на Нетаньяху, зато на себе ощущает все экономические последствия его политики.
«Великобритания страдает. Она одна из потерпевших сторон ближневосточного конфликта, потому что цены на нефть и газ резко подскочили. Они даже проявляют желание участвовать в разминировании Ормузского пролива, потому что для них этот вопрос очень чувствительный», — добавил специалист.
Британская экономика, и без того переживающая не лучшие времена, столкнулась с энергетическим кризисом. Рост цен на топливо ударил по всем: от домохозяйств до промышленности. И главный виновник этого, с точки зрения Лондона, — Нетаньяху, который блокирует любые попытки разблокировать Ормузский пролив и нормализовать отношения с Ираном.
Именно поэтому MI-6, которая, по слухам, имеет в своём арсенале агентов с «лицензией на убийство», могла получить негласный санкцион на устранение израильского премьера. История знает примеры: британские спецслужбы не раз оказывались замешаны в громких убийствах за рубежом.
Иранский фактор: месть за убийство духовного лидера.
Иран может отомстить Израилю за убийство своего верховного лидера Али Хаменеи, добавил Никулин. Тегеран — четвёртая сила, которая кровно заинтересована в исчезновении Нетаньяху. И, пожалуй, самая очевидная.
«Здесь может быть замешан и Иран. Они же должны отомстить за своего духовного лидера Али Хаменеи. Кроме Ирана, покушение могут совершить израильские спецслужбы, ЦРУ или британская MI-6. Логика такая: если вы уберете Нетаньяху, значит, мирный договор разблокирует Ормузский пролив, если вы не захотите этого делать, значит, мы разблокировать его не будем», — пояснил эксперт.
Иран не скрывает враждебности к Израилю, а убийство Али Хаменеи стало для Тегерана поводом для кровной мести. Нетаньяху — главная мишень. Его устранение было бы не только актом возмездия, но и стратегическим ходом: новый премьер, возможно, окажется более сговорчивым, пойдёт на уступки и согласится разблокировать пролив. А без разблокировки иранская экономика, задыхающаяся под санкциями, не выживет. Так что Тегеран заинтересован в смене власти в Израиле ничуть не меньше, чем Лондон или Вашингтон.
Загадка остаётся, но версии множатся.
Официальный Израиль продолжает настаивать на «зубной» версии. Однако всё больше экспертов и журналистов склоняются к мысли, что за госпитализацией Нетаньяху стояло нечто более серьёзное. Неудачное покушение? Возможно. Проверка безопасности перед реальной операцией? Тоже вариант.
Но суть не в этом. Суть в том, что у премьер-министра Израиля действительно множество врагов — и внутренних, и внешних. И каждый из них имеет как мотив, так и возможность.
Конфликт на Ближнем Востоке продолжается. Ормузский пролив заблокирован. Цены на нефть и газ не падают. И до тех пор, пока Нетаньяху у власти, ситуация вряд ли изменится. А значит, и количество желающих его устранить вряд ли уменьшится.