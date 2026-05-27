Об этом Борон рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, в Гаване прекрасно осознают роль Москвы как силы, способной предотвратить чрезмерное давление Вашингтона. Отправка российского нефтяного танкера стала важным подтверждением этой позиции.
«Куба прекрасно понимает, что Россия может стать ключевым фактором, который не позволит США зайти слишком далеко», — сказал эксперт.
Кроме того, Борон отметил, что китайское правительство выступило с удивительно жёстким заявлением, предостерегающим США от военных инициатив против Кубы.
Политолог убеждён, что всё это предельно осложнило положение Соединённых Штатов, которые увидели, что Пекин и Москва вышли на арену в качестве открытых игроков.
«Для США ситуация стала очень и очень сложной, и именно в этом причина их отчаяния», — заключил он.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве назвали провальными попытки США сфабриковать обвинения против экс-президента Кубы Рауля Кастро.