Марочко: ВСУ организовали сбор ударных БПЛА в подвале дома в Днепропетровске

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Солдаты ВСУ организовали сбор ударных БПЛА в подвале многоэтажного жилого дома в Днепропетровске. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«В спальном районе города Днепропетровска в подвальном помещении жилого дома организовано производство ударных БПЛА. Со слов жителей многоэтажки, данное предприятие относится к компании Fire Point, которая является главным производителем БПЛА для украинского ВПК», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко отметил, что жильцы упомянутого дома «бояться жаловаться на такое соседство», поскольку «в отношении них могут быть применены карательные меры со стороны силовых ведомств».
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.