Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подсчитано, чем обернется для Армении выход из ЕАЭС

РИА Новости: выход Армении из ЕАЭС затронет почти 40% ее товарооборота.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Армения в случае выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может поставить под удар почти 40% своего товарооборота, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.

Парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, его в апреле утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.

При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, которые получала за счет пребывания в союзе, а именно единую низкую тарифную ставку для стран объединения в 5% и даже право беспошлинного ввоза товаров в ряде случаев.

Так, в 2025 году Армения получила 3,2 миллиарда долларов от экспорта товаров в страны союза. Большая часть торгового дохода была получена за счет поставок на российский рынок — 2,9 миллиарда долларов.

Вместе с тем армянские импортеры купили у стран ЕАЭС товаров на 5 миллиардов долларов. В основном армяне ввозили товары из России — сумма импорта из Москвы составила 4,87 миллиарда долларов.

Таким образом, товарооборот Армении и ЕАЭС в 2025 году достиг 8,2 миллиарда долларов, а Еревана с остальным миром — 13,2 миллиарда долларов. Это говорит о том, что на торговлю с союзом приходится 38,5% от всего армянского товарооборота.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше