Подсчитано, чем обернется для Армении выход из ЕАЭС

Парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, его в апреле утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.