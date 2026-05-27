Открытое горение на складе вторсырья в Орске ликвидировано

На складе с вторичным сырьём в Орске Оренбургской области ликвидировано открытое горение.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«️На складе ликвидировано открытое горение», — говорится в публикации.
Уточняется, что на месте продолжается проливка и дотушивание тлеющих участков.
Ранее в МЧС России заявили, что сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение в хостеле в Москве.
