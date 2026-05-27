Байден подал в суд на минюст США

Бывший президент не согласен с тем, чтобы контролируемый республиканцами юридический комитет палаты представителей получил записи общения политика с автором его мемуаров в 2016 и 2017 годах. Как указывает демократ, записи были частью процесса работы над книгой и часто включали деликатные вопросы. Байден напомнил, что в 2015 году от онкологии умер его старший сын Бо, этого в том числе касались обсуждения с автором мемуаров.