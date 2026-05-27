Байден подал в суд на минюст США

«Истец Джозеф Байден просит суд наложить бессрочный запрет на раскрытие минюстом материалов комитету (конгресса — ред.)», — говорится в иске, с которым ознакомилось РИА Новости.
Бывший президент не согласен с тем, чтобы контролируемый республиканцами юридический комитет палаты представителей получил записи общения политика с автором его мемуаров в 2016 и 2017 годах. Как указывает демократ, записи были частью процесса работы над книгой и часто включали деликатные вопросы. Байден напомнил, что в 2015 году от онкологии умер его старший сын Бо, этого в том числе касались обсуждения с автором мемуаров.
Минюст получил эти материалы в 2023 году в рамках расследования нарушений при обращении Байдена с секретными документами, результатом которого стал вывод об отсутствии оснований для привлечения его к уголовной ответственности, говорится в иске.
Бывший президент настаивает, что оглашение материалов пошло бы вразрез с необходимостью защищать неприкосновенность частной жизни, с чем якобы ранее был согласен минюст. В иске говорится, что при президенте Дональде Трампе ведомство изменило позицию и в феврале сообщило о намерении передать аудиозаписи и стенограммы законодателям 15 июня.