Байден подал в суд на минюст США

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден подал в суд на американский минюст, чтобы добиться запрета на публикацию записи его общения с автором мемуаров в 2016—2017 годах после смерти старшего сына от онкологии.

Источник: Reuters

«Истец Джозеф Байден просит суд наложить бессрочный запрет на раскрытие минюстом материалов комитету (конгресса — ред.)», — говорится в иске, с которым ознакомилось РИА Новости.

Бывший президент не согласен с тем, чтобы контролируемый республиканцами юридический комитет палаты представителей получил записи общения политика с автором его мемуаров в 2016 и 2017 годах. Как указывает демократ, записи были частью процесса работы над книгой и часто включали деликатные вопросы. Байден напомнил, что в 2015 году от онкологии умер его старший сын Бо, этого в том числе касались обсуждения с автором мемуаров.

Минюст получил эти материалы в 2023 году в рамках расследования нарушений при обращении Байдена с секретными документами, результатом которого стал вывод об отсутствии оснований для привлечения его к уголовной ответственности, говорится в иске.

Бывший президент настаивает, что оглашение материалов пошло бы вразрез с необходимостью защищать неприкосновенность частной жизни, с чем якобы ранее был согласен минюст. В иске говорится, что при президенте Дональде Трампе ведомство изменило позицию и в феврале сообщило о намерении передать аудиозаписи и стенограммы законодателям 15 июня.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше