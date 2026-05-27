Российские конструкторы создают лучшие танки в мире, заявил глава УВЗ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские конструкторы-танкостроители опережают западных конкурентов, но не останавливаются в разработке новых машин и платформ, сообщил РИА Новости гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
«Российская конструкторская мысль идет с опережением в сравнении с западными странами», — сказал Потапов накануне на церемонии открытия монумента Юрию Максареву в Москве.
В то же время, по словам гендиректора УВЗ, у конструкторов концерна нет права замедлять работу. В качестве примера он привел Южную Корею, которая еще недавно не имела таких уверенных позиций на рынке вооружений, как сейчас.
«Можно констатировать, что сегодня мы создаем лучшие танки в мире и делаем их достаточное количество, однако не стоим на месте и постоянно усовершенствуем машины, так как танк будущего на поле боя всегда будет играть решающую роль как самое мощное, защищенное и мобильное средство поражения», — добавил Потапов.
Он также рассказал, что УВЗ ведет разработку новых платформ, но и база танка Т-90, на которой созданы Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) и Боевая машина поддержки танков (БМПТ), сохраняет огромный модернизационный потенциал.
Памятник Максареву, который на посту гендиректора Уралвагонзавода в 1940-х годах внедрил первый в мире танковый конвейер, открыли в Москве 26 мая. В 1961—1978 годах Максарев возглавлял Госкомитет СССР по делам изобретений и открытий, являющийся предшественником Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).