WSJ: США намерены создать в Кении медцентр для лечения Эболы

Администрация президента США Дональда Трампа намерена направить в Кению специалистов в области общественного здравоохранения. Они будут работать в специальном карантинном центре для людей подвергшихся воздействию вируса лихорадки Эбола, а также заразившихся им. Источники The Wall Street Journal отмечают, что центр будет рассчитан исключительно на граждан США, ожидается одобрение кенийского правительства для его открытия.