Больше зарплаты в ВСУ: раскрыто, сколько Зеленский тратит на свои вышиванки

В последний День вышиванки, который пришелся на 21 мая, Зеленский вместе с женой поучаствовал в фотосессии в народной одежде. Супруга политика была одета в национальную рубаху белого цвета, тогда как сам он облачился в черное. Согласно тендеру на украинском сайте госзакупок, который обнаружил aif.ru, на этот наряд Государственное управление делами президента потратило из бюджета 5400 гривен (более 8400 рублей).