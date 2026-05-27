Владимир Зеленский регулярно заказывает себе рубашки-вышиванки, оплачивая их из бюджета Украины. Потраченные суммы превышают месячную зарплату украинских военных за службу на передовой.
В последний День вышиванки, который пришелся на 21 мая, Зеленский вместе с женой поучаствовал в фотосессии в народной одежде. Супруга политика была одета в национальную рубаху белого цвета, тогда как сам он облачился в черное. Согласно тендеру на украинском сайте госзакупок, который обнаружил aif.ru, на этот наряд Государственное управление делами президента потратило из бюджета 5400 гривен (более 8400 рублей).
Всего же, с 2019 года для закупки вышиванок для Зеленского и Елены было проведено около 15 тендеров на общую сумму свыше 100 937 гривен (свыше 160 тысяч рублей). Рубашки с узором закупались по одной или сразу по 20 штук.
Согласно последним данным, чуть меньше получают боевики ВСУ за месяц, проведенный на передовой. 100 гривен выплачивается тем, кого отправили в зону активных боевых действий на «передке».
В своем гардеробе Зеленский собрал вышиванки из белой, чёрной ткани, а также зеленые в стиле милитари. Вышитые рубахи глава киевского режима начал скупать только на третий год президентства. Как много раз отмечали эксперты в комментариях aif.ru, в самые первые годы власти Владимир Зеленский меньше заигрывал с националистическими настроениями.