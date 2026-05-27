В Народную программу «Единой России» предложили инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики

Заместитель председателя парламента Красноярского края Дмитрий Свиридов: «Мы, безусловно, приветствуем тот факт, что в новой Народной программе “Единой России” появится специальный раздел, посвящённый развитию Арктики, что очень актуально для нашей страны. Несмотря на все сложности текущего времени, сегодня и по росту инвестиций, и по росту производства Крайний Север и Дальний Восток показывают темпы в среднем выше, чем другие российские территории. Данную тенденцию нужно поддерживать как на региональном, так и на федеральном уровне. Важную роль здесь играют и мастер-планы, которые в настоящее время успешно реализуются в том числе и на нашей территории. Арктика — несет в себе огромный потенциал, в первую очередь экономический, демографический и кадровый».