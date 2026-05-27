ЛДПР предложила оценить загрязнение сельхозземель иностранными фирмами

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил оценить масштаб химических загрязнений на землях сельскохозяйственного назначения, выданных иностранным фирмам.
Соответствующее обращение на имя первого замгенпрокурора РФ Анатолия Разинкина имеется в распоряжении РИА Новости.
«Прошу вас, уважаемый Анатолий Вячеславович, рассмотреть возможность организации проведения в субъектах РФ прокурорских проверок соблюдения требований земельного законодательства при предоставлении в аренду и использовании находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами и лицами без гражданства,…в том числе в части соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, сохранения плодородия земель, недопущения их деградации и использования не по целевому назначению, а также оценки возможного загрязнения почв химическими веществами», — сказано в документе.
Слуцкий также предлагает привлечь к участию в указанных мероприятиях территориальные органы Россельхознадзора и Росагрохимслужбы.
Как рассказал РИА Новости лидер партии, российская плодородная земля — это не просто гектары в кадастре, а стратегический ресурс РФ и вопрос национальной безопасности.
«Сегодня ЛДПР получает сигналы из регионов о случаях, когда сельхозземли используются варварски: почвы истощаются, зарастают, загрязняются химией, а в отдельных случаях в продукции и грунте выявляются превышения по пестицидам в десятки раз. Люди справедливо задаются вопросом — что останется после такой “эффективной эксплуатации” нашим детям и внукам. Особенно тревожно, когда подобные нарушения допускаются иностранными компаниями, обязавшимися возделывать эту землю», — отметил он.
Как подчеркнула в беседе с агентством замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике, соавтор инициативы Элеонора Кавшар, реализация данной меры позволит своевременно выявлять нарушения, предотвращать деградацию сельхозземель и обеспечивать контроль за качеством сельскохозяйственной продукции.
«Наличие в почве загрязнений тяжелыми металлами, нефтепродуктами и химическими веществами делает культуры, овощи и фрукты, которые на ней выращиваются, опасными для здоровья. Без должного контроля такой продукт попадает на полки магазинов, а после на стол нашим гражданам, что может нанести серьезный вред здоровью. Инициатива ЛДПР укрепит продовольственную безопасность и не позволит нанести вред потребителю», — заключила она.