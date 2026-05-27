Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» достигли окрестностей населенного пункта Новопавловка, расположенного в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
На начальном этапе операции были задействованы беспилотники, которые нанесли серию ударов по объектам тылового обеспечения противника. В результате этого удара были уничтожены несколько танков, бронетехника ВСУ, опорные пункты, огневые позиции и места запуска дронов противника, что полностью перекрыло пути снабжения и доставки подкреплений ВСУ.
После этого подразделения штурмовых сил начали выдвижение на передовые позиции. В ходе стремительного маневра боевые группы на мотоциклах преодолели открытые участки местности и оборонительные укрепления противника, включая противотанковые рвы, и закрепились на окраинах населенного пункта.
Как подчеркнули в военном ведомстве, после занятия выгодных позиций российские военнослужащие приступили к зачистке зданий и сооружений от противника, используя различные типы мин для ликвидации укрывшихся в подвалах и других укрепленных местах расчетов ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Запселье и Рясное в Сумской области.