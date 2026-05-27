Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска вышли к окрестностям Новопавловки

Штурмовые подразделения ВС РФ закрепились на окраинах Новопавловки.

Источник: Аргументы и факты

Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» достигли окрестностей населенного пункта Новопавловка, расположенного в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.

На начальном этапе операции были задействованы беспилотники, которые нанесли серию ударов по объектам тылового обеспечения противника. В результате этого удара были уничтожены несколько танков, бронетехника ВСУ, опорные пункты, огневые позиции и места запуска дронов противника, что полностью перекрыло пути снабжения и доставки подкреплений ВСУ.

После этого подразделения штурмовых сил начали выдвижение на передовые позиции. В ходе стремительного маневра боевые группы на мотоциклах преодолели открытые участки местности и оборонительные укрепления противника, включая противотанковые рвы, и закрепились на окраинах населенного пункта.

Как подчеркнули в военном ведомстве, после занятия выгодных позиций российские военнослужащие приступили к зачистке зданий и сооружений от противника, используя различные типы мин для ликвидации укрывшихся в подвалах и других укрепленных местах расчетов ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Запселье и Рясное в Сумской области.