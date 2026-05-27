BFM: компанию из Израиля обвиняют во вмешательстве в выборы во Франции

Национальный киберотдел Франции расследует дело о вмешательстве в выборы, в котором обвиняют израильскую компанию.

Источник: Аргументы и факты

Израильская компания подозревается во вмешательстве в муниципальные выборы во Франции, в связи с чем прокуратура Парижа начала расследование, сообщил телеканал BFM TV.

По данным журналистов, деятельность злоумышленников заключалась в дискредитации кандидатов от ультралевой партии «Непокоренная Франция» Себастьяна Делогю, Франсуа Пикемаля и Давида Гиро. Уточняется, что неизвестные лица создавали сайты и аккаунты в социальных сетях, где распространяли сведения о преступлениях, за которыми якобы стояли эти политики.

Парижская прокуратура полагает, что в кампанию по дискредитации кандидатов могла быть вовлечена организация из Израиля. Вести это дело поручили Национальному киберотделу Франции.

Напомним, в мае 2025 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил Управление внешней безопасности Франции (DGSE) в политическом вмешательстве. До этого он заявлял, что французская разведка пыталась повлиять на исход президентских выборов в Румынии.