Депутаты Железногорска рассмотрели положение о Молодежном парламенте

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Парламентарии Железногорска обсудили состав, порядок формирования и регламент создаваемого органа.
Организаторы хотят привлечь к работе над городскими проектами активных молодых людей от 18 до 30 лет. Попасть в состав Молодежного парламента сможет любой активный молодой житель города через открытый конкурсный отбор.
Руководство парламентом возлагается на председателя и его заместителя. Основная работа распределится по четырем профильным комиссиям. Парламент станет своеобразной кузницей управленческих кадров. Курировать работу будет Совет депутатов. Утвердить положение депутатам предстоит завтра на сессии.
Отметим, идея создания Молодежного парламента возникла в рамках первого городского Молодёжного форума летом прошлого года. Тогда же проект презентован генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву.