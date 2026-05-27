В МИД Киргизии заявили, что Совбез ООН не должен быть «закрытым клубом»

БИШКЕК, 27 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен работать с учетом интересов всех государств, а не быть «закрытым клубом» самых влиятельных стран мира. Об этом заявил в Нью-Йорке глава киргизского МИД Жээнбек Кулубаев на открытых дебатах Совета Безопасности всемирной организации на тему защиты целей и принципов Устава ООН.
«Министр подчеркнул, что Совет Безопасности ООН не должен восприниматься как “закрытый клуб” исключительно для наиболее влиятельных государств. Совет Безопасности несет ответственность перед всеми государствами — членами ООН за поддержание международного мира и безопасности, а его деятельность должна основываться на принципах равноправия, инклюзивности и учета интересов всех стран независимо от их размеров и уровня влияния», — сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Киргизии.
По мнению Кулубаева, необходимо реформировать систему ООН, включая Совет Безопасности, с учетом современных международных реалий и необходимости обеспечения более «справедливого представительства развивающихся стран, малых государств и стран, не имеющих выхода к морю».
Современный мир сталкивается с нарастающими вызовами, включая вооруженные конфликты, нарушение норм международного права, гуманитарные кризисы, терроризм, изменение климата, а также продовольственную и энергетическую нестабильность, продолжил он. И ни одно государство не способно самостоятельно справиться с существующими угрозами, в связи с чем международное сотрудничество и эффективная многосторонняя дипломатия приобретают особую значимость.
«В данном контексте была подчеркнута необходимость укрепления доверия к международным институтам, соблюдения принципов международного права и усиления роли превентивной дипломатии», — констатировали в пресс-службе.
Сейчас Киргизия претендует на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.