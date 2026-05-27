Имущество уехавших россиян смогут арестовывать по новым статьям

Госдума 26 мая приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволяет арестовывать имущество за совершенные за рубежом административные правонарушения по ряду статей КоАП РФ. Документ поддержали большинство депутатов нижней палаты.
Новые нормы распространяются на 14 составов административных правонарушений. Среди них — незаконное получение информации с ограниченным доступом, злоупотребление свободой массовой информации, нарушение порядка деятельности иноагента, дискредитация Вооруженных сил России, призывы к санкциям, участие в деятельности нежелательной организации, распространение экстремистских материалов, призывы к сепаратизму и возбуждение ненависти либо вражды.
Также в перечень вошли статьи о распространении информации, оскорбляющей общество, государство и государственные символы России, о повторном нарушении порядка распространения среди детей запрещенной информации, о распространении материалов с призывами к терроризму и экстремизму, а также о сравнении СССР и нацистской Германии.
Согласно закону, человек не сможет распоряжаться арестованным имуществом. В первую очередь арест могут наложить на денежные средства, находящиеся на банковских счетах и вкладах. Если таких средств нет, под арест может попасть другое имущество.
Решение об аресте имущества будет принимать судья на основании ходатайства прокурора или другого должностного лица, уполномоченного возбуждать дело об административном правонарушении. Суд должен будет указать конкретные обстоятельства, ставшие основанием для такой меры, а также определить ограничения на распоряжение имуществом.
Арест имущества может быть отменен по ходатайству прокурора, судебного пристава или по заявлению самого гражданина либо его защитника.
Ранее арест имущества в рамках административного законодательства применялся только по ограниченному числу статей, связанных с финансовыми операциями с имуществом, полученным преступным путем, и незаконным вознаграждением от имени юридического лица. При этом стоимость арестованного имущества не должна была превышать максимальный размер штрафа. В новых нормах такое ограничение для большинства перечисленных статей не предусмотрено.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после принятия закона граждане, которые, по его словам, «наносят вред РФ» и допускают оскорбительные высказывания или дискредитацию страны, «могут оказаться без имущества». Он также отметил, что с подобными предложениями к депутатам обращались граждане.
Во втором чтении законопроект поддержали 383 депутата, в третьем — 384. Документ поддержали представители четырех из пяти думских фракций. Фракция «Новые люди» в голосовании участия не принимала, однако в третьем чтении инициативу поддержал депутат Дмитрий Певцов.
Поправки ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству одобрил 21 мая. Изначально законопроект был внесен в нижнюю палату 17 октября 2024 года депутатом Айратом Фарраховым. На момент рассмотрения поправок он уже не являлся депутатом Госдумы.
