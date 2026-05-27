В США назвали дополнение к мирной сделке с Ираном

В администрации США считают, что возможное расширение Авраамовых соглашений может органично дополнять будущие договорённости с Ираном. Такую позицию обозначила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, комментируя обсуждения по ближневосточной повестке.
Она напомнила, что ранее президент США отмечал положительный эффект уже действующих соглашений, которые, по его оценке, способствовали развитию сотрудничества между участниками и укреплению региональных связей. В Белом доме рассматривают дальнейшее расширение этого формата как логичное продолжение мирных инициатив.
Вместе с тем источники в американской администрации указывают, что попытки напрямую связать продвижение Авраамовых соглашений с переговорами по иранскому урегулированию могут осложнить дипломатический процесс и затормозить достижение договорённостей.
Ранее президент США Дональд Трамп, по данным источников, обратился к ряду мусульманских государств с призывом присоединиться к Авраамским соглашениям с Израилем в случае достижения договоренности между Вашингтоном и Тегераном по иранскому урегулированию.