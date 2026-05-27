МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Украинские заградотряды убили своих сослуживцев из артиллерийских орудий в селе Гранов Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении в селе Гранов командование 58-й отдельной мотопехтоной бригады ВСУ не позволило двум своим боевым группам выйти с позиций, убив собственных военнослужащих из артиллерийских орудий», — сказал собеседник агентства.
Это не первый подобный случай в районе Гранова. По данным силовиков, 19 мая украинские заградотряды с помощью БПЛА убили своих же дезертировавших сослуживцев в районе села.
Заградотряды ВСУ орудуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты, они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за заградотрядов с большим риском сопряжен и вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих.