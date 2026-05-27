Покушение на Нетаньяху: три главные силы начали охоту на лидера Израиля

Иран может отомстить Израилю за убийство своего верховного лидера Али Хаменеи, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.
Напомним, 25 мая стало известно о госпитализации Нетаньяху в медицинский центр «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме. Власти попытались заверить, что ничего серьезного за этим не стоит, причина якобы кроется в проблемах с зубами.
Однако ряд околовоенных Telegram-каналов допустил, что за госпитализацией израильского премьера может стоять неудачная попытка покушения на него.
Никулин отметил, что Нетаньяху является главным препятствием на пути к заключению мира на Ближнем Востоке, поэтому врагов у него достаточно как внутри Израиля, так и за его пределами.
«Здесь может быть замешан и Иран. Они же должны отомстить за своего духовного лидера Али Хаменеи. Кроме Ирана, покушение могут совершить израильские спецслужбы, ЦРУ или британская MI-6. Логика такая: если вы уберете Нетаньяху, значит, мирный договор разблокирует Ормузский пролив, если вы не захотите этого делать, значит, мы разблокировать его не будем», — пояснил эксперт.
Ранее сообщалось, что внезапная госпитализация Нетаньяху поразила экспертов.