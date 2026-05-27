Алексей Текслер назвал Курбан-байрам праздником милосердия

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением по случаю праздника Курбан-байрам, который сегодня, 27 мая, отмечают мусульмане региона.
Глава региона подчеркнул, что это священный день, который символизирует торжество добра и милосердия. По словам Текслера, праздник учит верующих высоким нравственным ценностям — состраданию, заботе о ближних и щедрости души. Он напомнил, что Курбан-байрам увековечивает подвиг пророка Ибрагима, чья преданность была вознаграждена.
Губернатор также отметил, что Челябинская область гордится своей сплочённостью. В этот день особенно заметно, как многовековые традиции ислама объединяют представителей разных народов в единое целое, обогащая общую культуру и делая общество крепче.
Алексей Текслер пожелал всем мусульманам Южного Урала, чтобы их молитвы были услышаны, а в их домах всегда царили мир, достаток и благополучие.