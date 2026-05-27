Трамп назвал Байдена нечестным из-за его иска против Минюста США

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике бывшего главу государства Джо Байдена за подачу иска против министерства юстиции США, охарактеризовав его как «нечестного политика».
Ранее Байден, уже находясь в статусе экс-президента, инициировал судебное разбирательство с целью наложить бессрочный запрет на передачу представителям Республиканской партии в Конгрессе аудиозаписей его личных бесед, проведенных в период 2016—2017 годов с автором мемуаров.
В своем сообщении на платформе Truth Social Трамп назвал демократа «нечестным политиком», сопроводив публикацию ссылкой на новостной материал, освещающий данное судебное разбирательство.
В 2023 году министерство юстиции получило доступ к упомянутым аудиозаписям в рамках расследования, касающегося обращения Байдена с конфиденциальной информацией. Экс-президент США настаивает, что публикация данных записей нарушает принципы защиты частной жизни.
