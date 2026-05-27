Трамп назвал Байдена нечестным из-за его иска против Минюста США

Трамп раскритиковал Байдена и назвал его нечестным политиком.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике бывшего главу государства Джо Байдена за подачу иска против министерства юстиции США, охарактеризовав его как «нечестного политика».

Ранее Байден, уже находясь в статусе экс-президента, инициировал судебное разбирательство с целью наложить бессрочный запрет на передачу представителям Республиканской партии в Конгрессе аудиозаписей его личных бесед, проведенных в период 2016—2017 годов с автором мемуаров.

В своем сообщении на платформе Truth Social Трамп назвал демократа «нечестным политиком», сопроводив публикацию ссылкой на новостной материал, освещающий данное судебное разбирательство.

В 2023 году министерство юстиции получило доступ к упомянутым аудиозаписям в рамках расследования, касающегося обращения Байдена с конфиденциальной информацией. Экс-президент США настаивает, что публикация данных записей нарушает принципы защиты частной жизни.

Ранее сын Байдена Хантер в интервью журналистке Кандис Оуэнс признался, что был «деградировавшим крэковым наркоманом».

