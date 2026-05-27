Эксперт Соколов: ЕС ищет переговорщика с РФ, осознав невозможность ее поражения

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Евросоюз вряд ли сможет перехватить инициативу у США по украинскому урегулированию, его попытки найти переговорщика с РФ связаны с осознанием, что нанести «стратегическое поражение» России невозможно. Такое мнение высказал ТАСС старший научный сотрудник Института международных исследований, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Артем Соколов.
«ЕС, безусловно, заинтересован в том, чтобы, как минимум, быть представленным полноценно на переговорном процессе вокруг украинского кризиса, что невозможно вне коммуникации с РФ. Долгое время европейцы отказывались от этого, отталкиваясь от того, что приоритетной является тактика нанесения “стратегического поражения” Российской Федерации и, соответственно, выстраивание с ней коммуникации уже после того, как это стратегическое поражение “произойдет”. Но сейчас, когда эта перспектива уже даже наиболее агрессивно настроенным европейским политикам представляется невероятной, возник запрос на появление полноценного переговорного трека, который сейчас европейская сторона пытается оформить в конкретный формат», — отметил Соколов.
Он выразил сомнение, «что со стороны Европейского союза может идти речь о перехватывании инициативы у Соединенных Штатов по переговорному треку». «Сейчас говорить об этом сложно пока, соответственно, здесь нет никаких еще даже промежуточных результатов. Прежде всего, потому что европейцы пока не имели опыта такого же переговорного процесса, который есть между российскими и американскими представителями», — заключил эксперт.
Вопрос о возможных переговорах Евросоюза с Россией, как ожидается, будет обсуждаться 27−28 мая в ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС на Кипре.
Ранее глава дипслужбы сообщества Кая Каллас заявила, что министры не будут обсуждать кандидатов для ведения этих переговоров, а обсудят список европейских условий, которые, по ее мнению, Брюссель должен выдвинуть России для начала переговоров и на этих переговорах, если они начнутся.