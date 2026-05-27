Эксперт Соколов: ЕС ищет переговорщика с РФ, осознав невозможность ее поражения

«ЕС, безусловно, заинтересован в том, чтобы, как минимум, быть представленным полноценно на переговорном процессе вокруг украинского кризиса, что невозможно вне коммуникации с РФ. Долгое время европейцы отказывались от этого, отталкиваясь от того, что приоритетной является тактика нанесения “стратегического поражения” Российской Федерации и, соответственно, выстраивание с ней коммуникации уже после того, как это стратегическое поражение “произойдет”. Но сейчас, когда эта перспектива уже даже наиболее агрессивно настроенным европейским политикам представляется невероятной, возник запрос на появление полноценного переговорного трека, который сейчас европейская сторона пытается оформить в конкретный формат», — отметил Соколов.