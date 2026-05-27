Летчик Богдан: Су-57Д ощутимо расширит боевые возможности авиагруппы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Двухместный истребитель пятого поколения Су-57Д ощутимо расширит возможности авиационных подразделений, в том числе благодаря более широкому взаимодействию с другими летательными аппаратам. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Ростеха» Сергей Богдан, который совершил первый полет на самолете.
«Данные самолеты можно рассматривать в качестве самостоятельных боевых единиц. Концепция боевых действий в настоящий момент меняется, и боевые возможности подразделения, в котором будут двухместные самолеты, могут быть расширены. Этот формат становится особо востребованным в контексте сетецентрического характера конфликтов нового времени. Функции и возможности взаимодействия с другими летательными аппаратами у спарки (самолета с двухместной кабиной — прим. ТАСС) сильно шире», — отметил он.
По словам Героя России, в ближайшей перспективе за двухместным самолетом могут быть закреплены дополнительные задачи. «Но это уже вопрос будущего, окно боевых возможностей для двухместной машины только открывается», — добавил он.
19 мая стало известно, что ОАК начала летные испытания многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Д. Как сообщили в госкорпорации, первый полет осуществил Герой России Сергей Богдан.
В пресс-службе Ростеха уточнили, что двухместный Су-57 может быть задействован для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства.