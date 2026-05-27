Танкер получил повреждение после взрыва возле Омана

У берегов Омана произошел взрыв на танкере, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

У берегов Омана произошел взрыв на танкере, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Инцидент произошел примерно в 60 морских милях к востоку от Маската.

По данным ведомства, капитан судна сообщил о внешнем взрыве по левому борту в кормовой части танкера недалеко от ватерлинии.

В результате происшествия в море попало некоторое количество топлива. Объем разлива не уточняется. В UKMTO заявили, что экипаж и само судно находятся в безопасности.

Инцидент произошел на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива. Ранее Иран заявлял, что координирует с государствами Персидского залива вопросы будущего управления этим маршрутом, включая возможное введение пошлин для коммерческого судоходства.

Как пишет The Guardian, оманский эксклав Мусандам расположен рядом с Ормузским проливом, через который обычно проходит около пятой части мировых морских перевозок нефти. Издание также отмечает, что после американо-израильского нападения на Иран в феврале пролив был заблокирован на 10 недель.

США ранее заявляли, что не считают возможным постоянное решение проблемы блокады при условии выплаты пошлин Ирану. По утверждению американской стороны, аналогичной позиции придерживается и Оман.

