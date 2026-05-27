Китай категорически против продажи оружия Тайваню и его контактов с США

«Мы категорически против любых форм официальных контактов между Вашингтоном и китайским регионом Тайвань, решительно против продажи оружия Тайваню Соединенными Штатами», — подчеркнул он на брифинге, комментируя возможный диалог между президентом США Дональдом Трампом и главой тайваньской администрации Лай Циндэ по поставкам американских вооружений Тайбэю.
Как уточнил официальный представитель, Пекин настаивает, чтобы США соблюдали принцип «одного Китая», действовали в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты с КНР на высшем уровне. Он напомнил, что американская сторона должна подходить к тайваньскому вопросу «с максимальной осторожностью» и «прекратить посылать ошибочные сигналы сепаратистам». По словам Чэнь Биньхуа, Вашингтону следует «конкретными действиями поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе», обеспечивать устойчивость отношений, поддерживаемых между двумя странами.
Официальный представитель в очередной раз обвинил правящую на острове Демократическую прогрессивную партию в дестабилизации обстановки в регионе. Как он отметил, попытки Тайбэя прибегнуть к поддержке США и с опорой на силу добиться независимости Тайваня грозят возникновением кризисной ситуацией. Чэнь Биньхуа выразил уверенность, что закупки вооружений не помогут острову обособиться от материкового Китая.
Ранее Трамп заявил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином возможную поставку Тайваню американского оружия на $14 млрд, но еще не принял окончательного решения по этой сделке. Он отметил, что не хотел бы, чтобы Соединенные Штаты вступали в войну с КНР из-за того, что остров решит обособиться от материкового Китая. Позднее исполняющий обязанности министра американских ВМС Ханг Као уточнил, что США «поставили на паузу» этот вопрос в связи с востребованностью вооружений для ведения войны с Ираном.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Признавая политику «одного Китая», Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.