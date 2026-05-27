Сальдо: Зеленский хвастается террористическими методами

ГЕНИЧЕСК, 27 мая. /ТАСС/. Слова Владимира Зеленского о планах наносить дальнобойные удары вглубь России являются его хвастовством собственными террористическими методами, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Зеленский заявил об утверждении плана дальнобойных ударов на июнь по территории России. Планы, по его словам, должны «творчески развить» продемонстрировавшие силу в мае украинские «дальнобойные санкции».
«Это не военная стратегия, а публичное хвастовство террористическими методами. Расчет у него простой: показать западным спонсорам “активность” и перебить плохую для Киева повестку на фронте», — сказал Сальдо.
Он отметил, что именно из-за отсутствия успехов на передовой Киев пытается компенсировать провалы ударами по тыловым районам, инфраструктуре, энергетике, больницам и школам.