Байден решил судиться с минюстом США из-за бесед с автором своих мемуаров

Бывший глава Белого дома Джо Байден подал иск в суд на министерство юстиции США, требуя запретить публикацию записи его разговоров с автором мемуаров, написанных в 2016—2017 годах после смерти старшего сына политика, следует из судебных документов.
«Истец Джозеф Байден просит суд наложить бессрочный запрет на раскрытие минюстом материалов комитету (юридический комитет Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов — прим. ред.)», — сказано в обращении адвокатов экс-президента.
Бывший глава государства остался недоволен тем, что этому комитету, который сейчас контролируют члены Республиканской партии, предоставили упомянутые записи бесед.
В иске Байден обращает внимание, что записи являлись частью работы над написанием мемуаров. Эти разговоры часто нередко касались личных и деликатных тем.
Так, в частности, в беседах обсуждалась смерть старшего сына политика Бо, который скончался в 2015 году из-за онкологического заболевания. Минюст получил записи в 2023 году, когда расследовал нарушения, касающиеся обращения Байдена с секретными файлами.
Экс-президент утверждает, что обнародование содержания разговоров противоречило бы защите частной жизни, однако ведомство не согласилось с такой точкой зрения. В феврале минюст объявил о планах передать аудиозаписи и стенограммы бесед в Конгресс. Законодатели должны получить их 15 июня.
Напомним, в середине апреля сообщалось, что сын Джо Байдена, Хантер, покинул территорию США и находится за границей на фоне судебного разбирательства с бывшими юристами. В судебных материалах сказано о том, что за оказанные услуги он задолжал свыше 50 тысяч долларов.