У экс-генпрокурора США Бонди, уволенной Трампом, обнаружен рак

Бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди, освобожденная от должности в апреле текущего года по указу президента Дональда Трампа, столкнулась со страшным диагнозом. У нее выявили злокачественное новообразование. Информатор Axios подтвердил эту информацию.
Согласно данным источника, вскоре после завершения своей деятельности в Министерстве юстиции у Бонди диагностировали рак щитовидной железы.
В настоящее время она уже прошла курс химиотерапии и проходит реабилитацию после тяжелой процедуры.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп выражал недовольство работой Бонди.
Ранее также сообщалось, что глава Нацразведки США Тулси Габбард решила подать в отставку из-за рака костей у ее супруга.